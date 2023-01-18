ملف حقوق الإنسان في مشاورات المنقوش وسفيري السويد والاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع سفيرة السويد في تونس والمعتمدة غير المقيمة لدى ليبيا، آنا مازوير، والسفير الأوروبي، خوسية ساباديل، ملف حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتطرق النقاش إلى إلى ترأس السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري، والبرنامج المقدم من السويد لسفير الاتحاد الأوروبي بليبيا وآلياته، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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إلى ذلك، شددت المنقوش على ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية خاصة أثناء الأزمات والنزاعات وتمكين جهودها الرامية إلى حفظ السلام وتحقيق الأمن والعدالة في بلادها، ونبذ العنف ومكافحة خطاب الكراهية السائد، وأعربت عن عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة التي تجمع بين ليبيا والسويد.