مبادرة الدباشي و48 مرشحا رئاسيا: «القضاء» يتولى السلطة والانتخابات خلال 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، والمرشح الرئاسي، السفير إبراهيم الدباشي، إن 49 مرشحا للرئاسة توافقوا على مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي، وإجراء الانتخابات، تتضمن منح السلطات التشريعية للمجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل حكومة مصغرة.

وأوضح الدباشي، أن المبادرة تتضمن خارطة للطريق وفق تواريخ محددة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتسليم السلطة لرئيس الدولة والبرلمان المنتخبين في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر، حسب تدوينة على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

بنود المبادرة

وحسب المقترح، يصدر المجلس الأعلى للقضاء مراسم بمنح إجازة تشريعية مفتوحة لمجلسي النواب والدولة، وحل الحكومتين والمجلس الرئاسي، ويتولى مهامهم، ثم يسمي رئيس حكومة في غضون عشرة أيام عمل من أول اجتماع له، ويشكل رئيس الوزراء حكومة مصغرة من الشخصيات ذات الكفاءة والنزاهة، ممن لم يتولوا مناصب سيادية في السابق، ويقدمها إلى المجلس لاعتمادها في غضون عشرة أيام عمل من تسميته، ويمكن أن تمدد المهلة إلى عشرة أيام إضافية عند الضرورة، وتقتصر مهام الحكومة على تسيير الأعمال والإعداد للانتخابات وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، والقيام بالإصلاحات التي تراها ضرورية بعد موافقة المجلس.

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ويتولى مجلس القضاء إعداد القاعدة الدستورية والتشريعات الخاصة بالانتخابات في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من أول اجتماع له، وفي موعد لا يتجاوز 120 يوما في حالة إجراء استفتاء على المسائل الخلافية. وله الاستعانة بمن يراه، والاسترشاد بدستور 1951 المعدل العام 1963، ومشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، ومشروع القاعدة الدستورية المتداول بين مجلسي النواب والدولة.

حل مجلسي النواب والدولة بعد الانتخابات

ويوافي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالقاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لاستئناف عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز 100 يوم من مباشرته لأعماله، وتجدد المفوضية سجل الناخبين لاستئناف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإصدار القوائم النهائية للمترشحين بما يتوافق مع القاعدة الدستورية في غضون 60 يوما من استلام القاعدة، وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في غضون 45 يوما من إصدار القوائم النهائية للمرشحين.

وينص المقترح أيضا على حل مجلسي النواب والدولة بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتؤول مهامهما إلى مجلس النواب المنتخب.

وسيناقش الموقعون المبادرة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي، حيث يرون أنها «انعكاس صادق لرغبة معظم الليبيين، بعد تأكدهم من استحالة الوصول إلى الانتخابات في ظل الأجسام السياسية القائمة؛ بسبب تشبث متصدري المشهد السياسي بمواقعهم»، متطلعين إلى تأييدها من الشعب الليبي بمختلف مكوناته وقواه الفاعلة عبر بيانات وتظاهرات في مختلف المدن والقرى.