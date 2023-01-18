الكبير يستعرض مع السفير الجزائري جهود «المركزي» للرفع من معدلات الإفصاح

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض محافظ ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، في مكتبه مع سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، جهود المصرف المركزي للرفع من معدلات الإفصاح والشفافية.

وقال المصرف المركزي في بيان مقتضب، إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول «عديد المسائل» دون أن يوضحاها، فيما أشاد السفير الجزائري بدور المصرف «الفعال في هذه المرحلة واستقلاليته وحياديته بما يخدم المصلحة العامة».

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وفي وقت سابق اليوم، اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، في مكتبه مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج. وقال «المصرف» في بيان مقتضب، إن اللقاء يأتي في إطار «تعزيز التعاون المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتنسيق بين السياسات التجارية والنقدية وتنظيم النشاط التجاري وانسياب السلع للسوق الليبية».

لقاء السفير الجزائري مع محافظ المصرف المركزي، 18 يناير 2023. (المصرف المركزي)