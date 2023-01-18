الزني يشكل فريقا لمساعدة المتضررين من السيول في طلميثة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح الله الزني، تشكيل فريق تطوعي لمساندة الجهود الحكومية في تقديم المساعدات للمتضررين من السيول في منطقة طلميثة.

ويرأس الفريق نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب، هشام عواج، وتضم في عضويتها مديري فرعي الوكالة والوزارة بالجبل الأخضر، ومدير بيت الشباب البيضاء، ومديرى مكاتب الوكالة بالجبل الأخضر، وفرقة روافع البناء بالجبل الأخضر، حسب القرار المنشور على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

أزمة في طلميثة

وتعرضت مدينة طلميثة إلى أمطار غزيرة فجر الثلاثاء، أغرقت شوارعها ومنازلها.

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وتسببت الأمطار في أزمة إنسانية في المدينة، حيث تضرر عدد من المنازل والبيوت جراء المياه، فيما انتقد الأهالي غياب المسؤولين عن مساعدتهم.