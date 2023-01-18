لجنة حصر النازحين تباشر أعمالها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

باشرت لجنة حصر النازحين بمدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، أعمالها وحصر النازحين في المدينة ميدانيًا وتقييم احتياجاتهم الأساسية.

وتشكلت اللجنة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، المبروك محمد غيث، رقم «2» لسنة 2023، وتتكون برئاسة مدير مكتب الشؤون الإنسانية والمساعدات بالوزارة، وعضوية رئيس فرع الشؤون الاجتماعية بنغازي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد تجمعات بنغازي للأحياء النازحة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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ومن ضمن مهام اللجنة إعداد تقرير بخصوص أعمال حصر النازحين واحتياجاتهم، وتشكيل لجان فرعية من اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وبعض الإداريين لإنجاز مهام اللجنة الرئيسية.

لجنة لحصر النازحين في بنغازي تباشر أعمالها، 18 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لجنة لحصر النازحين في بنغازي تباشر أعمالها، 18 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لجنة لحصر النازحين في بنغازي تباشر أعمالها، 18 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)