حكومة الوحدة الوطنية تبحث إجراءات تنفيذ مشروع مستشفى بلدية الساحل الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

تابع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة الوطنية توفيق الدرسي، مع عميد بلدية الساحل- الجبل الأخضر، يونس عبدالشفيع، إجراءات تنفيذ مشروع مستشفى بلدية الساحل.

سعة مستشفى بلدية الساحل

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، تبلغ سعة المستشفى 160 سريرا، وسيقام المستشفى على قطعة أرض تقدّر مساحتها بثلاثة ونصف هكتار، مصنفة كمنطقة صحية ضمن المخطط العام.

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ومنح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر، وفق قرار مجلس وزراء الحكومة رقم 588 لسنة 2022.