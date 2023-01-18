ضبط متهم بسرقة سيارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط متهم بسرقة سيارة واستعادة السيارة المسروقة.

وأفادت تحريات المديرية واعترفات المتهم بأنه سرق سيارة نوع «هونداي النترا» سوداء اللون موديل (2007)، وقام بإخفائها داخل مزرعة تتبع أحد جيرانه، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وادعى المتهم أنه اشترى السيارة، لكن ليس لديه مكانا لصفها. وبالانتقال إلى المزرعة وجدت السيارة المسروقة، وجرى جلبها إلى وحدة المهام الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم رفقة السيارة إلى المركز المختص ومن ثم إلى النيابة العامة.

السيارة المسروقة، 18 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)