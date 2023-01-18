افتتاح عيادة مجهزة للغدد الصماء والسكري بمستشفى بن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

افتتح مستشفى بن سينا التعليمي بسرت، اليوم الأربعاء، عيادة طبية مجهزة للغدد الصماء والسكري، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى بقسم الباطنة.

ويعد افتتاح عيادة متخصصة اليوم إحدى الخدمات التي يقدمها قسم الباطنة لاستقبال المرضى يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

مرضى السكري في سرت

حضر الافتتاح المدير العام لمستشفى بن سينا التعليمي، د.علي الجروشي، ومساعده د. جادالله درياق، والدكتورة ابتسام السنوسي رئيس قسم الباطنة، وعدد من الإخصائيين والأطباء بقسم الباطنة.

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وحسب آخر إحصائيات رسمية، فإن 6200 شخص يعانون من مرض السكري في سرت.