«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة على الساحل الغربي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، سرعتها 25 عقدة وقد تصل مساء الغد إلى 30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا.

- الرياح جنوبة غربية إلى غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة تصل مساء الغد إلى 30 عقدة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.