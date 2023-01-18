عون يشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد امحمد عون والوفد المرافق له في أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار نحو مرحلة انتقالية لانبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وشهد الحدث مشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والوزراء والخبراء من دول عدة، ويتخلله العديد من الندوات العلمية التي تركز على نشاط العديد من الدول في التحول للطاقات البديلة والبدء في إنتاج واستعمال «الهيدروجين الأخضر»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وحضر الوفد الليبي معظم حلقات النقاش والمحاضرات، ومازال الحدث مستمر حتى غد الخميس. يشار إلى أن الإمارات ستستضيف مؤتمر المناخ العالمي في دورته الثامنة والعشرين خلال شهر نوفمبر المقبل.