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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 18 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 09:25 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 18 يناير 2023)
تقلبات جوية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق الشمال برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن مناطق غرب البلاد تتأثر بموجة برد بداية من يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء الغد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل، والرياح جنوبية غربية، نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار على بعض الأماكن، تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و18 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الغد، حيث تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، تثير الأتربة والغبار، وتتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من يوم الجمعة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط على غدامس والحمادة، تتحول من مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الغد، خصوصا على غدامس والحمادة.

السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الجمعة إلى شمالية غربية.

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