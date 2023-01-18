إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و200 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و200 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 55 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

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استهلاك مليار و69 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و69 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 856 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و122 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و73 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و18 مليون قدم لمصانع الإسمنت.