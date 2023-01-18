  • Alwasat News
Atwasat

حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 01:31 صباحا
حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية، بتهمة اختلاس 30 مليونًا و500 ألف دينار.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك»، بأنَّ سلطة التحقيق أجرت بحثاً حول الظروف الملابسة لوقائع التعدي على حرمة الأموال العمومية، حيث استدلَّ نائب النيابة بمكتب النائب العام على «تآمر مسؤول الإدارة مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره 30 مليونًا و500 ألف دينار، كان تحت عهدتهم، إذ حصلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة اقتضت تحريك الدعوى الجنائية في مواجهتهم».

- حبس مدير فرع مصرف الصحارى – كورنثيا في طرابلس

وأضاف البيان أن عناصر السلطة العامة التابعين للوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية ألقت القبض على المسؤول، الذي خضع لاستجواب، واعترف بارتكاب الواقعة، حيث أمر المحقق بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، واتخذ تدابير ملاحقة بقية الجناة الغائبين، وتتبع وجهة المبالغ المالية المختلسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي

شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي
لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا

لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا
كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط

كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط
انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»

انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»
«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية

«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية
باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم «5+5»: تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين

باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم «5+5»: تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين
البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها

البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما

عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)

الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا

شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي

نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي
حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية

حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة
أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي

أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيطاليا الشريك التجاري الأول مع ليبيا بـ10.17 مليار يورو خلال 10 أشهر
إيطاليا الشريك التجاري الأول مع ليبيا بـ10.17 مليار يورو خلال 10 ...
وصول معدات العمرة الجسيمة للوحدتين الثانية والخامسة بمحطة شمال بنغازي
وصول معدات العمرة الجسيمة للوحدتين الثانية والخامسة بمحطة شمال ...
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في رأس لانوف
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في رأس لانوف
اللواء مصطفى يحيى: لجنة «5+5» غير مختصة بتوحيد الجيش أو تعيين قيادات عسكرية
اللواء مصطفى يحيى: لجنة «5+5» غير مختصة بتوحيد الجيش أو تعيين ...
وزيرة تونسية: نسعى لإيجاد حلول ناجعة لكل الإشكاليات مع ليبيا
وزيرة تونسية: نسعى لإيجاد حلول ناجعة لكل الإشكاليات مع ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: «انتخابات نوفمبر».. حقيقة أم خيال؟
شاهد في «وسط الخبر»: «انتخابات نوفمبر».. حقيقة أم خيال؟...
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و200 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و200 ألف برميل...
حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار
حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية بتهمة ......
وزيرة تونسية: نسعى لإيجاد حلول ناجعة لكل الإشكاليات مع ليبيا
وزيرة تونسية: نسعى لإيجاد حلول ناجعة لكل الإشكاليات مع ليبيا...
اللواء مصطفى يحيى: لجنة «5+5» غير مختصة بتوحيد الجيش أو تعيين قيادات عسكرية
اللواء مصطفى يحيى: لجنة «5+5» غير مختصة بتوحيد الجيش أو ......
المزيد