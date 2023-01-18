حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية، بتهمة اختلاس 30 مليونًا و500 ألف دينار.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك»، بأنَّ سلطة التحقيق أجرت بحثاً حول الظروف الملابسة لوقائع التعدي على حرمة الأموال العمومية، حيث استدلَّ نائب النيابة بمكتب النائب العام على «تآمر مسؤول الإدارة مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره 30 مليونًا و500 ألف دينار، كان تحت عهدتهم، إذ حصلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة اقتضت تحريك الدعوى الجنائية في مواجهتهم».

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وأضاف البيان أن عناصر السلطة العامة التابعين للوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية ألقت القبض على المسؤول، الذي خضع لاستجواب، واعترف بارتكاب الواقعة، حيث أمر المحقق بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، واتخذ تدابير ملاحقة بقية الجناة الغائبين، وتتبع وجهة المبالغ المالية المختلسة.