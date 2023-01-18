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اللواء مصطفى يحيى: لجنة «5+5» غير مختصة بتوحيد الجيش أو تعيين قيادات عسكرية

مصراتة - بوابة الوسط: أحمد التومي الأربعاء 18 يناير 2023, 12:19 صباحا
اللواء مصطفى يحيى: لجنة «5+5» غير مختصة بتوحيد الجيش أو تعيين قيادات عسكرية
عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عن المنطقة الغربية، اللواء مصطفى يحيى. (الإنترنت)
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قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، اللواء مصطفى يحيى، إن اللجنة تسعى لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار المُوقَع في أكتوبر 2020 وليس من ضمنها اختصاصها توحيد المؤسسة العسكرية أو تعيين أو اقتراح أسماء لشغل مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية.

اللواء مصطفى يحيى: القوة المشتركة تختص بتثبيت وقف إطلاق النار
وأضاف يحيي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القوة العسكرية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها تختص بالعمل عل تثبيت وقف إطلاق النار، من خلال احتواء أي خرق للاتفاق، وتقديم المساعدة للجنة الترتيبات الأمنية حال الحاجة إليها، والعمل على تأمين عمل المراقبين المحليين والدوليين.

وتابع أن «ما يُثار من لغط حول تعيين قيادات عسكرية أو اتخاذ اللجنة خطوات في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية أو حماية الحقول والموانئ النفطية عارٍ عن الصحة، وهي مجرد شائعات الغرض منها التشويش على عمل اللجنة».

وقال إن أعضاء اللجنة «قادة عسكريون محترفون يعلمون جيدًا حدود الاختصاصات الممنوحة لهم ويعملون بتفانٍ لتنفيذها»، داعيًا وسائل الإعلام إلى «التحلي بروح المهنية وعدم نشر الأخبار إلا نقلا عن مصادرها الأصلية».

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اجتماعات لجنة «5+5»
وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء في مقرها بمدينة سرت، بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، حيث ناقشت خطط إشراك التشكيلات المسلحة بهدف خلق بيئة مواتية لسلام وأمن مستدامين في ليبيا.

وخلال الاجتماعي الختامي دعا باتيلي السلطات الليبية إلى تجديد الالتزام بالدعم الكامل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا المُوقَع العام 2020، وطالب الحكومة بتخصيص الموارد المناسبة وتكثيف الجهود السياسية لإنهاء حالة الانسداد السياسي، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية عبر الانتخابات.

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