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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في رأس لانوف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 17 يناير 2023, 11:42 مساء
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في رأس لانوف
من حملة تفتيش للحرس البلدي على محال غذائية في رأس لانوف (الإنترنت)
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ضبطت دوريات تفتيش تابعة لجهاز الحرس البلدي رأس لانوف على المحال التجارية كميات من المواد الغذائية والعطور والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال مصدر بفرع الجهاز في تصريح إلى بوابة الوسط إن دوريات التفتيش على المحال التجارية بالمنطقة، صادرت كافة السلع منتهية الصلاحية التي جرى ضبطها.

- ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في رأس لانوف

وأضاف أن عناصر الجهاز أغلقوا محلين تجاريين اثنين للمواد الغذائية في المنطقة لمخالفتهما الإجراءات الصحية، والعمل من دون إذن مزاولة المهنة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من حملة تفتيش للحرس البلدي على محال غذائية في رأس لانوف (الإنترنت)
من حملة تفتيش للحرس البلدي على محال غذائية في رأس لانوف (الإنترنت)
من حملة تفتيش للحرس البلدي على محال غذائية في رأس لانوف (الإنترنت)
من حملة تفتيش للحرس البلدي على محال غذائية في رأس لانوف (الإنترنت)
من حملة تفتيش للحرس البلدي على محال غذائية في رأس لانوف (الإنترنت)
من حملة تفتيش للحرس البلدي على محال غذائية في رأس لانوف (الإنترنت)
من حملة تفتيش للحرس البلدي على محال غذائية في رأس لانوف (الإنترنت)
من حملة تفتيش للحرس البلدي على محال غذائية في رأس لانوف (الإنترنت)
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