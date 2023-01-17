الدبيبة: لا بد أن تتساوى رواتب الليبيين مع سعر الصرف

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «لا بُد أن تتساوى رواتب الليبيين مع سعر الصرف حتى نضمن لهم الحياة الكريمة»، لافتًا إلى أن الحكومة لم نقم بزيادة الرواتب لكل القطاعات فحسب؛ إنما «أرجعت الحقوق لأصحابها».

جاء ذلك خلال مشاركته في ختام الملتقى الثالث للعام 2023 لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية على مستوى ليبيا الذي عُقد يومي 16-17 يناير.

الدبيبة: ليبيا عانت طيلة السنوات الماضية بسبب «مطامع بعض السياسيين»

وتابع الدبيبة خلال مشاركته أن «هذا التجمع والحضور من كافة المناطق أثبت للجميع أن ليبيا واحدة لا تقبل القسمة وفتح باب الحوار ونبذ التفرقة»، منوهًا بأن ليبيا عانت طيلة السنوات الماضية الكثير من الحروب والأزمات بسبب «مطامع بعض السياسيين».

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الدبيبة: المواطن لجأ للحكومة في مجال التوظيف بسبب الركود الاقتصادي

وأردف: «لن نسمح مهما اشتدت الظروف بأن تعيش ليبيا على المعونات أو العودة إلى تلك للحقب السوداء». لافتًا إلى أن «المواطن لجأ إلى الحكومة واستند عليها في مجال التوظيف وترك النشاط الخاص بسبب الركود الاقتصادي السائد».

ودعا الدبيبة إلى ضرورة إيجاد منظومة تعتمد على إحصاءات تهدف إلى تنظيم الرواتب والإفراجات بشكل عادل يكفل لكل موظف حقه، وذلك من خلال تعاون وزارتي العمل والخدمة المدنية في وضع برنامج خاص بتنظيم الرواتب أسوة بالدول المتقدمة.