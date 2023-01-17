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اللافي يناقش مع القائم بالأعمال الصيني تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 08:40 مساء
اللافي يناقش مع القائم بالأعمال الصيني تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات السياسية في ليبيا
لقاء اللافي مع القائم بالأعمال الصيني في طرابلس، الثلاثاء 17 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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ناقش عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى ليبيا، انغ تشيمين، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وذلك خلال لقائهما في طرابلس صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي استعرض مع القائم بالأعمال الصيني سبل تعزيز التعاون «الليبي - الصيني» في مختلف المجالات، والعمل على استئناف عمل سفارة الصين من جديد في طرابلس، وعودة الشركات الصينية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة.

- الصين تدعم عودة السلام إلى ليبيا
- السفير الصيني يوضح موقف بلاده من الأزمة الليبية
- الانتخابات وعودة السفارة والشركات محور محادثات المشري والسفير الصيني لدى ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن القائم بالأعمال الصيني عبر من جهته عن دعم بلاده مشروع المصالحة الوطنية، مشيدًا بانعقاد الملتقى التحضيري لها، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، مشيرًا كذلك إلى أهمية الوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

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