الخارجية الروسية: «التطبيع في ليبيا» ضمن ملفات اجتماع لافروف مع السفراء العرب

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن ما أسمته «التطبيع في ليبيا» كان ضمن الملفات التي تطرق إليها ممثل الدبلوماسية سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع سفراء الدول العربية وممثلي جامعة الدول العربية في موسكو.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللقاء جرى خلاله إيلاء اهتمام خاص لسبل التسوية في الشرق الأوسط، وتحقيق تسوية شاملة في سورية، والتطبيع في ليبيا واليمن، وأطلع خلاله لافروف ضيوفه من الدبلوماسيين العرب على تطور الوضع في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية.

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ولفتت الوزارة إلى أن لافروف أكد لضيوفه الدبلوماسيين نية موسكو تعزيز العلاقات مع الدول العربية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف.

للإشارة، فان موسكو المتهمة بتقديم دعم عسكري ومالي للسلطات بالشرق الليبي، بدأت أخيرًا خطوات لتطبيع العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فقد أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا رئاسيًا، بتعيين الدبلوماسي أيدار أغانين سفيرًا لبلاده لدى طرابلس، علمًا أن السفارة الروسية في ليبيا تعمل منذ العام 2014 من تونس بعد إجلاء موظفي السفارة من طرابلس، لأسباب أمنية وقتها.