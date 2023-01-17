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المنفي يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 07:21 مساء
المنفي يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية
لقاء المنفي مع رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له، الثلاثاء 17 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، بحضور السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، ورئيس جهاز المخابرات الليبية، الفريق حسين العائب، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقبل لقائه مع المنفي التقى رئيس جهاز المخابرات التركية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بحضور كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

- الدبيبة يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية
- الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس

وقالت منصة حكومتنا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة بحث خلال لقائه مع رئيس المخابرات التركية في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، الملفات ذات الاهتمام المشترك المحلية والإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات التركية بعد خمسة أيام من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى كل من طرابلس وبنغازي يوم الخميس الماضي، التي التقى خلالها كلًا من الدبيبة وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له خلال لقائه مع المنفي في طرابلس، الثلاثاء 17 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)
رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له خلال لقائه مع المنفي في طرابلس، الثلاثاء 17 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)
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