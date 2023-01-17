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المشري: من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة «بقدره وأكثر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 07:02 مساء
المشري: من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة «بقدره وأكثر»
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن يده «ممدودة للتوافق والاستقرار» لمن يريد ذلك «بقدره وأكثر»، لافتاً إلى أن «من أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه» في رد على ما أثاره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جلسة المجلس في بنغازي اليوم الثلاثاء.

وغرد المشري عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم قائلًا: «من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار بقدره وأكثر، ومن أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه».

عقيلة صالح: اتفقت مع المشري على نقطة واحدة فقط
وتحدث عقيلة صالح خلال اجتماع مجلس النواب، في بنغازي في وقت سابق اليوم عن ما أُعلن بشأن اتفاقه مع المشري بشأن الوثيقة الدستورية، منتقدًا حديث المشري عن «الدستور والقاعدة الدستورية» لأنها ليست من اختصاص المجلس الأعلى للدولة.

وقال عقيلة للنواب «أنا التقيت مع المشري، هناك كلام كثير عن اتفاق ما اتفاق، لكن نحن اتفقنا على نقطة واحدة وهي: أن ترسل مخرجات اللجنة التي كلفها مجلس الدولة طبقا للتعديل الدستوري رقم 12 إلى مجلس النواب حتى يعالجها حسب النظام الداخلي لكل مجلس. وعندما رجع (المشري) تحدث عن الدستور والقاعدة الدستورية وهم ليس لهم حق في إصدار أي تشريع أو قاعدة دستورية، وكما قلنا هم جسم استشاري».

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وشهدت جلسة مجلس النواب في بنغازي انتقادت من جانب عدد من الأعضاء وجهت لما أعلن عن لقاءات عقيلة والمشري بشأن الوثيقة الدستورية، وذهب بعض النواب إلى رفض التوافق مع مجلس الدولة بحجة «سيطرة الميليشيات» كما قال النائب عيسى العريبي.

عقيلة يحذر النواب من التدخل الأجنبي وانقسام ليبيا
وأمهل عقيلة المجلس الأعلى للدولة 15 يومًا للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات. حاثا النواب على تحمل مسؤوليتهم وإحباط «المؤامرة الواضحة»، محذرًا إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.

ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي «لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي»، وهو ما وافق عليه النواب من أجل معالجة الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد.

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