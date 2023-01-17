سلطنة المسماري: لابد من دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا تمهيدا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

شددت عضوة مجلس النواب، سلطنة المسماري، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة لتشرف على إجراء الانتخابات، داعية إلى دمج الحكومتين المتصارعتين في البلاد حاليا، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت المسماري في كلمتها خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء: «يجب الاتفاق مع القوى الفاعلة التي تسيطر بالسلاح (...) على دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا في حكومة جديدة برئاسة شخصية يجرى التوافق عليها. على أن تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات».

وبخصوص التشاور مع مجلس الدولة، أقرت النائبة بوجود خلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن شروط الترشح للانتخابات، لكنها استدركت «الشارع يحمّل البرلمان مسؤولية عرقلة إجراء الانتخابات، لذلك فنحن فقط المعنيين بالحل بعيدا عن مجلس الدولة»، وتابعت: «هدفنا هو الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية يجرى القبول بنتائجها».