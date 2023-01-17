عبدالسلام نصية يقترح تشكيل لجان برلمانية لوضع خارطة طريق

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية تشكيل عدة لجان برلمانية، تكون مهمتها في النهاية الوصول إلى خارطة طريق واضحة، يمكن إجراء حوار مجتمعي حولها.

ودعا نصية إلى تشكيل لجنة سياسات وخارطة طريق تلخص المقترحات التي يستعرضها المجلس، وأيضا لجنة لدراسة الوثيقة الدستورية المعروضة على النواب، بالإضافة إلى ثلاث أو أربع لجان تعمل فى محاور «الاقتصاد والمالية والمصارف، والتعليم والصحة والقطاعات الخدمية، والشركات العامة والقابضة والصناديق السيادية، والأمن والأجهزة الأمنية»، حسب كلمته في جلسة اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي.

وتابع: «يجب أن نخرج بمقترح متكامل بالانتخابات والقاعدة الدستورية.. نخرج بخارطة طريق واضحة حتى نصل إلى حل، لكن الآراء الشخصية لا تؤدي إلى نتيجة واضحة، فالوضع حساس وهذه أخطر مرحلة تمر بها ليبيا، ولذلك يجب أن نسحب البساط من تحت التحركات الدولية والعربية والمحلية، وإلا سنكون أعداء أنفسنا ونبقى نتصارع كأشخاص وفي النهاية جميعنا نخسر».