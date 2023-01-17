عقيلة: تعديل الإعلان الدستوري يخرج البلاد من أزمتها

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى اتخاذ «إجراءات شجاعة وجريئة» تستهدف إخراج البلاد من أزمتها.

وقال عقيلة خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء: «أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري».

عقيلة: التقارب مع مجلس الدولة تقارب أقوال وليس أفعال

وأضاف عقيلة: «بعد انتصار أي ثورة تقوم السلطة الفعلية بإعلان دستوري، وهذا ما حدث في ليبيا وأنجز المجلس الانتقالي الإعلان الدستوري، وجرى بناء على هذا انتخاب المؤتمر الوطني ولجنة الستين ومجلس النواب الحالي، إذن الإعلان الدستوري هو دستور حتى يُلغى أو يصدر الدستور القائم للبلاد».

وأوضح أن «ما يوجد حاليا هو مشروع دستور، وحتى يصبح دستورا لابد من استفتاء الشعب عليه بعد حوار مجتمعي»، واعتبر أن المرحلة الحالية تتطلب تحمل المسؤوليات وحدوث تقارب مع المجلس الأعلى للدولة، واستدرك: «هناك تقارب بيننا ولكنه لفظي وليس على مستوى الأفعال»، حسب تعبيره.