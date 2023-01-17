ما هي مطالب «حراك دعم الانتخابات» السبعة أمام المجلس الرئاسي؟

القاهرة - بوابة الوسط

خارطة طريق جديدة طرحها «حراك دعم الانتخابات» (15 ائتلافا حزبيا وسياسيا ومنظمة مجتمع مدني) أمام المجلس الرئاسي، أمس، فقد شدد الحراك في وقفته على ضرورة تشكيل حكومة أزمة تتولى الإشراف على الانتخابات العامة التي طال انتظارها، مع تجميد عمل مجلسي النواب والدولة، داعيا الليبيين إلى دعم مطالبه السبعة من أجل «إنقاذ ليبيا».

ما هي المطالب السبعة؟

1- إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة لا تتجاوز تسع حقائب تكون بعيدة عن المحاصصة القبلية والجهوية، وألا يكون قادتها ممن سبق لهم تولي مناصب سيادية أو حقائب وزارية في السابق، وأن يتولى المرحلة الانتقالية الموقتة شبابنا الصاعد، على أن يكون العمل بأحكام حالة الطوارئ بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر يجرى خلالها إصدار مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

2- الإعلان الفوري عن تجميد عضوية مجلسي النواب والدولة، ورفع الحصانة عنهما، وتولي المجلس الرئاسي مسئولياته في إدارة شؤون البلاد في مدة أقصاها سته أشهر من تاريخه.

3- في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إعلان حالة الطوارئ يختار المجلس الرئاسي حكومة أزمة من تسع حقائب مدتها ستة أشهر تتولي تسيير شؤون البلاد والإشراف على الانتخابات.

4- يتولى المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ مع عدم المساس باستقلال السلطة الحصانة عنهم وتولي المجلس القضائية.

- ائتلافات ومنظمات مجتمع مدني يطالبون بتجميد عمل مجلسي النواب والدولة وتشكيل حكومة أزمة

5- يتولى المجلس الرئاسي تكليف فريق من الخبراء القانونيين لمراجعة القاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري المنعقد بفندق «كورينتيا» بتاريخ 2022/8/3 في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة إلي اللجنة القانونية، وهكذا فليس هناك سوي خيارين، إما أن تكون قاعدة دستورية موقتة تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وفقا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات (بشفافية ونزاهة تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين مستقلين، في مدة أقصاها شهر من تولي المجلس الرئاسي السلطة، وفي حال عدم إقرار مشروع الدستور تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويتم العمل بالقاعدة الدستورية الموقتة إلي حين تشكيل مجلس نواب جديد يتولى موضوع إصدار قوانين بهيئة تأسيسية جديدة لمشروع الدستور تنهي أعمالها في مدة أقصاها شهر من تاريخ أول انعقاد لها، على أن لا تكون هناك أية مزايا مالية أو حصانات لهيئة صياغة مشروع الدستور.

6- دعم الجهود كافة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا ودعوته للتنسيق مع المجلس الرئاسي للإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة في ليبيا من البرلمان المنتخب الجديد الشرعي.

7- في حال انتهاء المدة الزمنية (ستة أشهر) ولم يقم المجلس الرئاسي بالتزاماته تجاه الانتخابات والقاعدة الدستورية والاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة أزمة تتولى السلطة القضائية عبر جمعيتها العمومية انتخاب مستشار من القضاء الليبي، ليس من ضمن العاملين في المجلس الأعلى للقضاء او المحكمة العليا.