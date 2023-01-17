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باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم «5+5»: تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 12:06 مساء
باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم «5+5»: تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين
اجتماع لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي، 16 يناير 2022. (الأمم المتحدة»
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دعا الأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واعتبر أنها «تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين»، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة والمؤسسات الليبية ذات الصلة بهدف إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفقا لخطة عمل اللجنة، حفاظا على سيادة ليبيا ووحدتها.

وشدد باتيلي في بيان، في ختام اجتماعات اللجنة في سرت، على ضرورة تحديد سبل إشراك دول الجوار في إنهاء وجود هذه القوات على الأراضي الليبية، وأشاد بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على «عزيمتهم والتزامهم بتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وضمان وحدتها وسلامة أراضيها»، ودعا القادة السياسيين إلى «التحلي بنفس روح الوحدة والتفاني التي أظهرها إخوانهم العسكريون في لجنة (5+5) من أجل تجاوز الأزمة الراهنة».

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باتيلي يدعو إلى تخصيص الموارد وتكثيف الجهود لإنهاء الانسداد السياسي
دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السلطات الليبية إلى تجديد الالتزام بالدعم الكامل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا المُوقَع العام 2020، وطالب الحكومة بتخصيص الموارد المناسبة وتكثيف الجهود السياسية لإنهاء حالة الانسداد السياسي، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية عبر الانتخابات.

وناقشت اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماعاتها على مدار يومين خطط إشراك التشكيلات المسلحة بهدف خلق بيئة مواتية لسلام وأمن مستدامين في ليبيا، بالإضافة إلى جملة من القضايا المتصلة بخطة عمل اللجنة.

وفي الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، حضر فريق زائر من مقر الأمم المتحدة مكلف بتقييم مدى تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا التوصيات الصادرة عن المراجعة الاستراتيجية المستقلة التي أجريت العام الماضي، وذلك بهدف تعزيز أداء البعثة في المهام الموكلة إليها من أجل الاستجابة على نحو أفضل لتطلعات شعب ليبيا ومؤسساتها إلى السلام والاستقرار.

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