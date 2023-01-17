السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الدينار الليبي إلى 4.76 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.82 دينار أمس، وثبت اليورو عند 5.16 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.