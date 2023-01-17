«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية، على الساحل الغربي، والساحل الممتد من الخليج إلى درنة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز الـ2.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة صباح الغد على ساحل زوارة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.