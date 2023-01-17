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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 09:48 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى درنة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية، على الساحل الغربي، والساحل الممتد من الخليج إلى درنة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز الـ2.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة صباح الغد على ساحل زوارة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على ساحل بنغازي، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة على معظم الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى درنة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى درنة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى درنة
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