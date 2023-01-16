الدبيبة: لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى ولن نتخلى عن راية الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وجود «سلطة عسكرية» لتولي الحكم في ليبيا مرة أخرى، مؤكدًا تمسك الليبيين بوحدة بلادهم و«راية الاستقلال» في إشارة إلى علم الدولة. جاء ذلك في ختام كلمته بحفل تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن أسر الشهداء والمفقودين الذي أقامه «الاتحاد الليبي العام لروابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين ورابطة أسر الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير» في مدينة مصراتة.

وقال الدبيبة موجهًا حديثه لأسر الشهداء والمفقودين: «أجدد لكم العهد للأبد بأنني لن أخذلكم. وألا تضيع تضحيات الليبيين هباء منثورا وأن تكونوا دائما في مقدمة جهود الخير والسلام كما كنتم دائما في مقدمة المدافعين عن الوطن وأهله»، واصفًا «ثوار» و«شهداء» ثورة 17 فبراير 2011 «وكل معاركها الواجبة خلال السنوات الماضية» بأنهم «فرسان الحرب وصناع السلام وحماة الوطن».

وذكر الدبيبة أن ذوي الشهداء والمفقودين كانوا «دائما بوصلة الوطن»، مشددا على ضرورة احترام تضحياتهم وتقديم الدعم المطلق لهم، واصفا من يعطل نيل حقوقهم أو طمس ذكراهم بـ«الحاقد». كما لفت إلى أن «بعض الجهات حاولت خلال السنوات الماضية أن تتجاهل تنفيذ» حقوق ذوي الشهداء والمفقودين المشروعة.

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ورأى الدبيبة «أنه لم يكن هناك عذر أو تبرير لما تعرضت له فئة ذوي الشهداء والمفقودين من تهميش وتجاهل»، مؤكدا انحيازه «لثوار 17 فبراير» منذ توليه مهامه على رأس الحكومة لأن «هؤلاء الأبطال والشهداء هم من صنعوا واقعنا اليوم».

ونبه الدبيبة إلى أنه «لا يتنكر لهم إلا جاحد أو خائن لمستقبل ليبيا الحرة ليبيا التعددية السياسية والتنوع والحرية»، داعيا إلى تحقيق حلمهم «من خلال انتخابات عادلة ونزيهة والاستمرار في مقاومة الاستبداد ومحاولات تقسيم بلادنا وأن نستعيد سيادتنا رغم كل التحديات».

وأكد الدبيبة أهمية «أن تكون نهاية هذه المراحل الانتقالية منذ ثورة 17 فبراير انتخابات وطنية تنهي كل الأجسام التي تحاول تضييع تضحيات شهداء ليبيا وشهداء ثورة 17 فبراير».

وتابع: «لا نريد سلطة عسكرية مرة أخرى تحكمنا، ولا نريد عبث دول تتحكم في مصيرنا. نحن نمر باستقرار أمني واقتصادي ونتمتع بالهدوء والراحة» بفضل تضحيات هؤلاء الشهداء.

وأكد الدبيبة الثوابت الوطنية وأولها وحدة ليبيا، وثانيها تضحيات «ثوار وشهداء 17 فبراير» و«إعلاء راية التحرير والاستقلال» التي قال إنها راية «لم يصنعها أبناء فبراير فقط وإنما الآباء والأجداد الذين حررونا من الاستعمار».

واختتم الدبيبة حديثه بالقول إن راية الاستقلال «لابد من رفعها والالتزام بها ولا يمكن أن نجادل فيها النجمة والهلال طريقنا.. والطريق طويلة ولكن بالصبر سنصل إلى مبتغانا».