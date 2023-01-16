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جهود توحيده «مكانك سر».. لماذا تراجع ترتيب الجيش الليبي عالميًا؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 16 يناير 2023, 08:29 مساء
جهود توحيده «مكانك سر».. لماذا تراجع ترتيب الجيش الليبي عالميًا؟
الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها بمدينة سرت، 15 مارس 2021. (اللجنة العسكرية المشتركة)
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تراجع ترتيب ليبيا ثمانية مراكز في مؤشر «غلوبال فايرباور» لأقوى الجيوش في 2023، وذلك في وقت تجمّدت فيه جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وخسر الجيش الليبي مرتبته الـ72 في قائمة الجيوش الأقوى بالعالم التي ضمّت 145 دولة، متراجعًا إلى المركز الـ80، في ظل استمرار حالة تشظي المؤسسة العسكرية بين شرق وغرب البلاد.

قوة الجيش الليبي
وتحتل ليبيا في التصنيف المركز الرابع مغاربيًا، قبل موريتانيا (132 عالميًا)، وبعد الجزائر (26 عالميًا) والمغرب (61 عالميًا)، وتونس (73 عالميًا)، وذلك استنادًا إلى معطيات محدثة قبل 9 يناير الجاري.

ويفيد المؤشر بأن مجموع عناصر الجيش الليبي يبلغ 135 ألفًا، من بينهم 100 ألف عنصر في الخدمة، لكنه لم يحصل على عناصر احتياطية، فيما بلغ مخزون ليبيا الإجمالي من الطائرات العسكرية 127 طائرة، منها 20 مقاتلة. ويعتمد المؤشر على أكثر من 60 عاملاً، أبرزها القوة العسكرية والمالية واللوجستية واستخدام التكنولوجيا.

وتأسس الجيش الليبي في 9 أغسطس 1951، وهي الذكرى التي يحتفل بها المسؤولون من الجانبين، حيث يستذكرون تشكيل نواته من مقاتلين قدامى واجهوا الاحتلال الإيطالي، ثم التحقوا بجيش الأمير محمد إدريس السنوسي خلال الأربعينيات من القرن الماضي.

ولم يوضح مؤشر مؤشر «غلوبال فايرباور» خلفيات تراجع ترتيب ليبيا عالميًا، غير أن متابعين يرجعون الأمر إلى حالة تفكك مؤسسة الجيش الوطني بين قيادة في شرق البلاد وأخرى في الغرب، حيث تبقى إحدى الأولويات الرئيسية لتقدم الحل السياسي التوصل لاتفاق عملي حول مؤسسة أمنية موحدة في ليبيا، وهي من الشروط الضرورية لتجنب العودة إلى أعمال العنف وضمان تأمين الانتخابات المقررة مستقبلاً.

ومن شأن توحيد الجيش الليبي، التمكن من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020، وحل المجموعات المسلحة وضبط انتشار السلاح المنلفت.

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اجتماعات لجنة «5+5».. إلى متى؟
وبعد مرور أكثر من عامين على إنشائها أخفقت «اللجنة العسكرية المشتركة» (5+5) في تحريك ملف توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما نص عليه مؤتمرا برلين الأول والثاني.

وتضم اللجنة خمسة ممثلين عن قوات القيادة العامة بشرق البلاد، مقابل خمسة من نظرائهم في القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا.

وعقدت لجنة «5+5»، آخر لقاء لها يومي الأحد والاثنين تحت رعاية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وذلك بعد توقف اجتماعاتها منذ 15 يونيو الماضي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة عقب لقاءات جرت قبلها في طليطلة المغربية والعاصمة التونسية.

وبحث اجتماع اللجنة العسكرية في مدينة سرت، حسب بيان مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب «ما تم التوصل إليه سابقا في ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، من ضمن خمسة بنود تمت مناقشتها. كما ناقشوا استكمال بنود وقف إطلاق النار، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، وهم مراقبون لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع في جنيف قبل عامين، والذين أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا في وقت سابق الأحد، أنهم حضروا اجتماع سرت. وذكر المحجوب أن المجتمعين طالبوا بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وبحثوا «الموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين».

الإنفاق العسكري
في الجهة المقابلة، يخلّف الانقسام داخل الجيش الليبي تشتتاً في رصد موازنة الإنفاق غير المعتمدة على «حقيبة وزارة الدفاع» بين رئاستي الأركان في غرب وشرق البلاد.

وأوضحت آخر البيانات الإحصائية الأميركية الصادرة عن موقع «غلوبال فاير بور» حول حجم الإنفاق العسكري في ليبيا، أنه لا يتجاوز 4 مليارات دولار خلال 2022، ويفوق ما تنفقه تونس المجاورة.

وتحتل ليبيا المرتبة 52 عالميا من ضمن 142 دولة ضمن الإحصاء بحجم إنفاق قدر بـ3.4 مليار دولار في العام الماضي. لكن لا يعني هذا الترتيب القوة العسكرية للدولة، وعلى سبيل المثال فإن تونس لا يقل حجم الإنفاق العسكري لها عن 1.1 مليار دولار مقابل ترتيبها 72 عالميًا في القوة العسكرية، كما أن مصر صاحبة أقوى الجيوش العربية و12 عالميًا يتحدث الموقع عن تخصيصها للجيش 4.3 مليار دولار.

وتنفق ليبيا أكثر من الأردن الذي يخصص ميزانية دفاع بنحو ملياري دولار، وسوريا تخصص لجيشها نحو ملياري دولار، والبحرين بنحو 1.5 مليار دولار. بينما يصل الإنفاق العسكري للجيش السوداني إلى 287 مليون دولار وإريتريا 100 مليون دولار والصومال 63 مليون دولار.

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