وفد من اتحاد غرف التجارة الروماني يزور بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، في مكتبه بديوان البلدية، اليوم الإثنين، وفدا من اتحاد غرف التجارة الروماني، ضم عضوي الاتحاد مارتن نيومان واندريس سبيتزنز.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن بوجواري ناقش مع الوفد الروماني سُبل التعاون والتنسيق المُشترك فيما يتعلق بدعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتسهيل الإجراءات بما يضمن تشجيع القطاع الخاص لتحقيق شراكة فاعلة لما فيه مصلحة الطرفين.

- بلدية بنغازي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تضعان خطة عمل شاملة لإدارة المخلفات

وأضافت البلدية أن بوجواري أكد خلال اللقاء الذي جرى بحضور رئيس غُرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، على دعم النشاطات الاقتصادية والتجارية التي تكفل تحقيق النمو الاقتصادي وفتح المجالات لفرص العمل وتنفيذ مشاريع استثمارية داخل المدينة.

لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع وفد اتحاد غرف التجارة الروماني، الإثنين 16 يناير 2022. (بلدية بنغازي)

لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع وفد اتحاد غرف التجارة الروماني، الإثنين 16 يناير 2022. (بلدية بنغازي)