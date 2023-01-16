الرئاسي يتسلم توقيعات 650 ألف مواطن ليبي لتحديد موعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر مطلع لـ«بوابة الوسط» إن ممثلين عن وقفة احتجاجية سلموا المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، وثيقة موقعة من 650 ألف مواطن ليبي تطالب بتجميد مجلسي النواب والدولة، وتحديد موعد ملزم لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك عقب وقفة لداعمي المسار الانتخابي أمام مقر المجلس الرئاسي بمنطقة النوفليين بطرابلس.

ويأتي ذلك وسط استمرار تعثر الجهود نحو الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي. وفي الأسبوع الماضي وخلال مؤتمر تحضيري للمصالحة الوطنية بحضور عربي وأفريقي، طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بـ«الضغط على كل الأجسام السياسية في ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الأطراف كافة».