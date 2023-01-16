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السايح يبحث مع السفير التركي دعم الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 02:14 مساء
السايح يبحث مع السفير التركي دعم الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة
رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، في طرابلس، 16 يناير 2023. (مفوضية الانتخابات)
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بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الإثنين، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز سبل دعم المقترحات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ودعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء السائح مع السفير التركي والوفد المرافق له في زيارته الأولى للمفوضية وفق موقعها الإلكتروني.

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يلماز يثمي على جهود المفوضية 
وأثنى يلماز على جهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً على تجديد دعم حكومة بلاده وصولاً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة . حضر الاجتماع عضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة.

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، في طرابلس، 16 يناير 2023. (مفوضية الانتخابات)
رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، في طرابلس، 16 يناير 2023. (مفوضية الانتخابات)
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