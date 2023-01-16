4 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 102 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 98 عينة، فيما تعافت 20 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.

الإصابات الإجمالية بـ«كورونا» في ليبيا

وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 3.9%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و158 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و717 حالة، وأربع حالات نشطة.

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والأسبوع الماضي، أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب الإعلان عن خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا (XBB)، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي.