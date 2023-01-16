اللجنة العسكرية (5+5) تواصل اجتماعها لليوم الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، استئناف اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) صباح اليوم الإثنين بمقرها الدائم بمدينة سرت بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والوفد المرافق له.

وأشار المحجوب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن اللجنة تواصل اجتماعها في يومها الثاني في جلسة مغلقة لمناقشة ما توصلت إليه في اجتماعاتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بتثبيت استمرار وقف إطلاق النار».

وتابع أن اللجنة تواصل مناقشة «خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتبادل الموقوفين بين الطرفين، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين وبحث توحيد المؤسسة العسكرية، ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها.

باتيلي يعلن إطلاق العمل المشترك بين المراقبين الدوليين والليبيين لوقف إطلاق النار

ويعد هذا الاجتماع هو العاشر للجنة، والأول للجنة العسكرية المشتركة بعدما قررت استئناف عملها المعلق منذ أبريل من العام الماضي.

وأعلن المبعوث الأممي، الأحد، إطلاق العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين في سرت خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت.

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وقال باتيلي خلال اجتماع (5+5) إن «وجود المراقبين الليبيين والأمم المتحدة هنا سيعزز الثقة بين الجانبين، وسيسمح لنا بالمضي قدما في تدريب وتشغيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار الليبي»، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

وأشاد المبعوث الأممي «بخطط اللجنة العسكرية المشتركة لإشراك قادة الجماعات المسلحة بتيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم السلام والاستقرار المستدامين»، مشددا على «أهمية المسار الأمني ​​في تمهيد الطريق لبيئة سياسية مواتية، وشجع اللجنة العسكرية المشتركة على المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».