نائبة السفيرة البريطانية: متحمسون لتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كاثرين وايلد، تحمس بلادها لتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا، مشيرة في حديثها إلى منحة تشيفنينغ التي تمولها وزارة الخارجية البريطانية وتحظى بمشاركة طلاب ليبيين.

وخلال لقاء مع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، بحثت وايلد جهود تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التعليم المختلفة، وأكد الجانبان أهمية تعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني في تدريب عدد من معلمي اللغة الإنجليزية طرق تدريسها، باعتبار أنها لغة أساسية للطلاب من الصف الأول من التعليم الأساسي.



المقريف: مستعدون لـ«توأمة حقيقية»

من جهته، أعرب المقريف عن استعداد الوزارة للتعاون مع السفارة البريطانية لدى ليبيا، والمجلس الثقافي البريطاني بما يضمن خلق توأمة حقيقية، متناولا في حديثه الاتفاقات التي وقعتها الوزارة مع الجانبين الإيطالي والفرنسي، مؤكدا أهمية مساهمة الجانب البريطاني في تطوير منظومة التعليم في ليبيا.

حضر اللقاء المدير المساعد للمجلس الثقافي البريطاني فيصل الناجح، ومدير البرامج بالمجلس هدى الخوجة، ومستشارة برامج اللغة الإنجليزية بالمجلس أمينة الشيباني. ومن جانب الوزارة، وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم المكلف الدكتور عبدالسلام الصغير.

وسلمت نائبة السفيرة البريطانية دعوة موقعة من وزير الدولة لشؤون التعليم في بريطانيا إلى المقريف لحضور المنتدى العالمي للتعليم السنوي الذي سيعقد في لندن خلال الفترة من 7 إلى 10 من مايو المقبل.

من لقاء وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كاثرين وايلد ، 16 يناير 2022. (وزارة التعليم)

المقريف خلال لقاء مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كاثرين وايلد ، 16 يناير 2022. (وزارة التعليم)

لقطة جماعية للوزير المقريف مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كاثرين وايلد ، 16 يناير 2022. (وزارة التعليم)