تراجع الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الإثنين.

وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الدينار الليبي عند 4.75 دينار مقابل 4.78 دينار أمس الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وفي حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار، ارتفع اليورو إلى 5.16 مقابل 5.15 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار مقابل 0.71دينار.