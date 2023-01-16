«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، ويوم الغد نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات تتراوح سرعتها ما بين (25-30) عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية غربية بوجه عام تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر 15 و18 درجة مئوية.