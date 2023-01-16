«الأرصاد» يتوقع نشاطا للرياح شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية نشاطا للرياح الجنوبية الغربية على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين المقبلين.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل، ويكون نشاطها ملحوظا غدا على أغلب المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: بقايا من سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي، وتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب على باقي المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا على الحمادة وغدامس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.