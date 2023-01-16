«الأرصاد» يتوقع نشاطا للرياح شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية نشاطا للرياح الجنوبية الغربية على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين المقبلين.
راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل، ويكون نشاطها ملحوظا غدا على أغلب المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين المقبلين.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: بقايا من سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي، وتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب على باقي المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا على الحمادة وغدامس.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ين 18 و20 درجة مئوية.
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