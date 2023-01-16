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أبوجناح يبحث موقف عقود الإسكان المتعثرة بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 01:27 صباحا
أبوجناح يبحث موقف عقود الإسكان المتعثرة بالمنطقة الجنوبية
جانب من اجتماع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الأحد 15 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
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بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، الأحد، موقف عقود الإسكان المتعثرة بالمنطقة الجنوبية، وملف الشركات الأجنبية المتعقاد معها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، لمنافشة مشاريع المنطقة الجنوبية المتعلقة بالبنية التحتية، والمشاريع الاستراتيجية المستهدف تنفيذها في خطة عامي 2022 و2023، التي تستهدف مناطق وبلديات المنطقة الجنوبية.

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وأفاد بيان نشرته صفحة حكومتنا التابعة للحكومة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول آلية حلحلة المشاكل التي تواجه الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ملف ميزانية التنمية المخصصة سابقا للمنطقة الجنوبية.

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