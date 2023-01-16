تدريب 20 عنصرا بـ«الداخلية» على جمع وتحليل المعلومات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، بدء الدورة التخصصية السادسة في مجال جمع وتحليل وتبادل المعلومات والتي تستهدف 20 عضوًا من مكونات الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مدير معهد التدريب التخصصي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية المقدم ربيع مروان افتتح الدورة التي تأتي بالتعاون مع بعثـة الاتحاد الأوروبي «يوبام».

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وأضاف البيان أن مراسم افتتاح الدورة التدريبية التي ستستمر لمدة أسبوع حضرها المندوب الأمني لسفارة إسبانيا لدى ليبيا ومستشار التدريب ببعثة الاتحاد الأوروبي.

على هامش دورة تدريبية لعناصر وزارة الداخلية، الأحد 15 يناير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من دورة تدريبية لعناصر وزارة الداخلية، الأحد 15 يناير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)