«مكافحة الأمراض» يطلق حملة للتوعية بالتطعيم ضد فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المركز الوطني لمكافة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين على تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب الإعلان عن خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا (XBB)، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي.

ونشر المركز مقطعًا مصورًا يدعو المواطنين للمشاركة في حملة التطعيم، وذلك تحت شعار «مافيش حد بأمان إلا لما نكونو كلنا مطعمين».

- أبوجناح يبدي ملاحظات على خطة مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا

الخطة الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا

والاثنين الماضي، 9 يناير، ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عماد السايح، الخطة الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا، والوقوف على مستوى الجهوزية لكل المؤسسات والمرافق الصحية في كل أنحاء البلاد.

وناقش الاجتماع آنذاك توحيد الجهود والتنسيق بين الإدارات المختصة في المركز الوطني ووزارة الصحة للعمل على التصدي للموجة القادمة من جائحة كورونا، حيث أفصح أبوجناح عن بعض الملاحظات حول آلية العمل وطرق تطبيق خطة مواجهة المتحور الجديد، بحسب البيان.