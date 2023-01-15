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إزالة مبانٍ مخالفة داخل مناطق أثرية بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 10:39 مساء
إزالة مبانٍ مخالفة داخل مناطق أثرية بالمنطقة الجنوبية
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
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بدأت إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة، اليوم الأحد، في إزالة وهدم المباني المخالفة داخل مناطق أثرية بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابها بإخلائها.

وأفادت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المناطق التي جرى إخلاؤها هي:
- المنطقة الأثرية القرضة.
- المنطقة الأثرية حجارة.
- مدرسة القرضة.
- أم الرويس.
- الحجارات الثلاث.
- قصر الأحمر.
- مدينة حافظ الأثرية.
- عين كري.

- إزالة جميع المباني المخالفة بـ4 مناطق أثرية في سبها

وأوضح البيان أن عملية الإزالة تأتي ضمن عمل الغرفة المختصة برئاسة المحامي العام لرصد التعديات والمخالفات التي تمس المصلحة العامة والنظام وإخلائها، وتسليمها إلى مصلحة الآثار سبها فور إخلائها.

جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
جانب من إزالة المباني المخالفة داخل المناطق الأثرية، الأحد 15 يناير 2023 (إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية)
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