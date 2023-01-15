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ممثل «يونيسف» يبحث مع عميد طبرق 4 ملفات خدمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 06:00 مساء
ممثل «يونيسف» يبحث مع عميد طبرق 4 ملفات خدمية
لقاء ممثل يونيسف مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق. (ميكيلي سيرفادي)
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بحث الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ميكيلي سيرفادي خلال لقائه مع رئيس المجلس التسييري لبلدي طبرق فرج بوالخطابية 4 ملفات للتعاون بين الوكالة الأممية والبلدية الواقعة شرق ليبيا.

وغرد سيرفادي عبر حسابه على «تويتر» عن اللقاء الذي حضره فريق «يونيسف» في بنغازي قائلًا إنه ناقش مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق «احتياجات الأطفال وخاصة إنشاء مساحات آمنة، وتقديم تدريب تعليمي للمعلمين ودعم النظام الصحي».

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كما أعلن ممثل «يونيسف» تركيبه آلة للتخلص الآمن من النفايات الطبية خلال زيارته إلى مركز طبرق الطبي من أجل خدمة المركز و5 عيادات للصحة الأولية تقدم خدماتها لأكثر من 150 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن هذه العملية جرت بدعم من الاتحاد الأوروبي.

زيارة ممثل يونيسف إلى مركز طبرق الطبي. (ميكيلي سيرفادي)
زيارة ممثل يونيسف إلى مركز طبرق الطبي. (ميكيلي سيرفادي)
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