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تخريب مدرسة في سرت قبل يوم من امتحانات طلابها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 15 يناير 2023, 05:38 مساء
تخريب مدرسة في سرت قبل يوم من امتحانات طلابها
آثار التخريب التي طالت مدرسة «أزهار سرت» من قبل خارجين عن القانون. (الإنترنت)
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أكدت مصادر من مراقبة التربية والتعليم في سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، تعرُّض مدرسة «أزهار سرت» للتخريب من قبل خارجين عن القانون، وذلك قبل يوم من الامتحانات المقررة لطلاب المدرسة.

وأوضحت المصادر أن مكتب مدير المدرسة والفصول الدراسية تعرضت لأعمال تخريب شملت تهشيم وتكسير وبعثرة الأوراق والملفات الإدارية والمقاعد الدراسية الخاصة بالطلاب.

- تعرض محطة كهرباء متنزه سرت العائلي للتخريب والسرقة

وسبق أن تعرض عدد من المرافق العامة وكذلك مدارس في سرت لأعمال سرقة وتخريب من قبل خارجين عن القانون في حين لم تعلن أي جهة أمنية نتائج التحقيقات في هذه الوقائع التي تؤثر سلبًا على المواطنين.

آثار التخريب التي طالت مدرسة «أزهار سرت» من قبل خارجين عن القانون. (الإنترنت)
آثار التخريب التي طالت مدرسة «أزهار سرت» من قبل خارجين عن القانون. (الإنترنت)
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