فرنسا تدعم خطوات المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بجهود المجلس الرئاسي في جمع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية على طاولة واحدة، مؤكدًا دعم بلاده مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات المهمة التي قطعها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاءت إشادة السفير الفرنسي خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي بحث مع السفير الفرنسي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، كما ناقشا آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، واستعرضا أهم مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، خلال الأسبوع الماضي.

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اللافي يشيد بدور فرنسا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن اللافي رحب من جهته بالسفير الفرنسي، مشيدًا بدور بلاده ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكدًا أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية.

وشارك السفير الفرنسي في فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي أقيم في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، وناقش خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية.

ويستهدف الملتقى نقل توصيات محددة إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها. ووفقًا للمجلس الرئاسي، فقد توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش «في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد».