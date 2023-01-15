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وفاة دكتور بكلية طب مصراتة بعد سقوط سيارته في مرسى زليتن البحري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 03:39 مساء
وفاة دكتور بكلية طب مصراتة بعد سقوط سيارته في مرسى زليتن البحري
الدكتور بكلية الطب البشري في جامعة مصراتة، يوسف حويل. (الإنترنت)
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لقي الدكتور بكلية الطب البشري في جامعة مصراتة، يوسف حويل، حتفه بعدما سقطت سيارته السبت في مرسى زليتن البحري.

وقالت كلية الطب البشري في جامعة مصراتة، إن حويل رحل بعدما سقطت سيارته في مرسى زليتن البحري السبت.

حاجز خرساني حول المرسى
وبحسب منشور متداول على صفحات التواصل الاجتماعي فإن هذه المرسى كان لها حاجز خرساني منخفض، وجرت إزالته منذ نحو 15 سنة

وكان الدكتور يوسف حويل عضو هيئة تدريس في مادة الإحصاء الحيوي في مرحلة الإعداد.

فيما تداول نشطاء فيديو للحظة انتشال السيارة من المياه في المرسى، والدكتور الراحل.

لحظة انتشال سيارة الدكتور بكلية الطب البشري في جامعة مصراتة، يوسف حويل. (الإنترنت)
لحظة انتشال سيارة الدكتور بكلية الطب البشري في جامعة مصراتة، يوسف حويل. (الإنترنت)
وفاة دكتور بكلية طب مصراتة بعد سقوط سيارته في مرسى زليتن البحري
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