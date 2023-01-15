«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، على الساحل من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز الـ2.75 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- الرياح شمالية غربية، تتحول غدا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار جيدة اليوم، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية نهار اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من الخليج إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة اليوم خلال سقوط المطر.
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