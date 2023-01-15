السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

زاد سعر العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.81 دينار، واليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.14 دينار.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار، بينما صعد سعر اليوان الصيني إلى 0.71 دينار مقابل 0.70 دينار.