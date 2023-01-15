حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 15 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، اليوم الأحد، على معظم مناطق الشمال الشرقي، خصوصا على الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و21 درجة مئوية في جميع المناطق، عدا الجبل الأخضر حيث تنخفض إلى 10 درجات.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء تتكاثر فيها السحب من حين إلى آخر على المناطق من طرابلس حتى سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار اليوم على معظم المناطق، جيدة إلى غزيرة على مناطق بنغازي والمرج والجبل الأخضر وحتى طبرق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري)، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 10 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.