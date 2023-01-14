ظهور مواطن جنوب أفريقي اختطف في ليبيا وسُلم إلى «القاعدة» في مالي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مواطن من جنوب أفريقيا جرى اختطافه في ليبيا قبل خمس سنوات، حكومة بلاده للتدخل وتحريره، بعدما سُلم إلى مجموعة إرهابية في شمال مالي.

وظهر رهينة يدعا جيركو فان ديفينتر، في مقطع فيديو مدته أقل من دقيقتين متحدثا باللغة الإنجليزية، قائلا إنه أسير «فرع القاعدة في مالي»، في إشارة إلى ما يسمى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الإرهابية. ودعا ديفينتر أقربائه وحكومة بلاده إلى التدخل لإطلاقه، وفق ما نقلت عنه، اليوم السبت، وكالة الأنباء الأفريقية.

وعمل جيركو فان ديفنتر سابقا كطبيب عسكري بجنوب أفريقيا في العام 2017 بعد عدة سنوات قضاها في أفغانستان. وبعد فترة دون عمل، قبل العمل كسائق سيارة إسعاف في ليبيا قبل اختطافه في 3 نوفمبر 2017 و«بيعه» بعد ثمانية أشهر إلى جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية» في سرية تامة، حسب الوكالة.

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1.5 مليون دولار فدية مقابل إطلاق الجنوب أفريقي

وفي مقطع فيديو مدته دقيقتان جرى نشره في يناير 2019، بكى جيركو فان ديفنتر وهو يدعو إلى إطلاقه، مشيرا إلى حالته الصحية. وفي ذلك الوقت كان خاطفوه يطالبون بدفع مبلغ 1.5 مليون دولار كفدية، وفقا لمدير المنظمة غير الحكومية «وقف الواقفين العالمية» امتياز سليمان، ومنذ ذلك الحين، لم يظهر عنه أي جديد.

ويقول جيركو أحدث مقطع فيديو إن «الإرهابيين فشلوا في الاتصال بالحكومة الجنوب أفريقية رغم محاولاتهم العديدة»، مؤكدا أن وجوده ليس له قيمة بالنسبة لهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتجز فيها جنوب أفريقي في مالي. ففي العام 2011 اختطف تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي ستيفن ماكغروون، في تمبكتو المالية قبل إطلاقه في العام 2017. وقالت بريتوريا في ذلك الوقت إنها لم تدفع أي فدية للإرهابيين. وتنشط على أراضي مالي جماعات «نصرة الإسلام والمسلمين» و«داعش» الإرهابية، فيما شهدت عدة مرات اشتباكات بين المجموعتين فضلا عن تنفيذهما هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.

وسقطت مدينة سرت في أيدي المجموعات الإرهابية قبل نحو تسعة أعوام. واستغل تنظيم «داعش» الفوضى الأمنية وغياب رقابة أجهزة الدولة بين عامي 2014 و2016 لتمديد نشاطه بهدف إقامة خلافته المزعومة، حتى تمكنت السلطات الليبية من طرد التنظيم من المدينة في ديسمبر العام 2016.